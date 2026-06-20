新卒で就職したSE職はわずか1カ月で辞めた。その後もバイトを転々として、ライブチャットに月30万円も浪費し、最後は生活保護を受給。だが、7年後、自立した生活ができるように。なぜ、人生を再生できたのか。フリーランスライターの旦木瑞穂さんが取材した――。（後編／全2回）【前編のあらすじ】中部地方出身の安藤鈴太郎さん（仮名・30代）は、海辺の田舎町で魚屋を営む両親のもとに生まれた。両親も安藤さんも3歳下の妹も無口