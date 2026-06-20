日々の食事で老化を予防することはできるのか。同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターの米井嘉一さんは「毎日の食事を変えるだけでも、体への影響は大きい。とくに重要なのが、主食と野菜の選び方だ」という――。（第1回）※本稿は、米井嘉一『食べて若返る！』（さくら舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／makotomo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／makotomo■糖質が多くて食物繊維が