生活保護を受けている母の部屋にエアコンがないと、夏場の熱中症が心配になります。高齢者は暑さを感じにくいこともあり、室内でも体調を崩すおそれがあります。生活保護では、エアコンなどの日常生活に必要な生活用品は、原則として毎月の保護費のやりくりで購入するものとされています。 ただし、保護開始時に持ち合わせがない場合など、特別な事情があり、熱中症予防が特に必要と認められる場合は、購入費が支給される可