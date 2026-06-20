脳科学者の成田奈緒子先生が、子どもの「論理力」を育む方法を教えます。■感情に振り回されず、論理的思考で行動する「どーんじゃんけん」や「だるまさんがころんだ」は、状況の変化に応じて即座に判断し、その後の自分の行動を決めなければなりません。起こりうるいくつかのパターンは事前に想定することができますが、ドキドキ、ハラハラするゲームの中では、感情が先走ってしまい、考えていた通りの行動を起こしにくいものです