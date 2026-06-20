一人暮らしの息子がテレビを持っておらず、スマホしか使っていないのにNHKの契約案内が届くと、「ワンセグなしでも受信料を払う必要があるのか」と不安になるかもしれません。以前は、スマホにワンセグなどテレビ放送を受信できる機能があるかどうかが大きな判断材料でした。 ワンセグなしのスマホだけなら、従来の放送受信設備には当たりにくいと考えられてきました。ただし、現在はインターネット配信サービ