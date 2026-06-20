物価高や社会保険料の負担が続くなか、「給付付き税額控除」という言葉を目にする機会が増えています。ただ、名前だけでは仕組みが分かりにくく、「自分はいくらもらえるのか」「申請は必要なのか」と気になる方も多いでしょう。 給付付き税額控除は、税金を軽くするだけでなく、税金から引ききれない分を給付として受け取れる可能性がある制度です。本記事では、2026年6月時点で分かっている内容をもとに、年収別の考え方