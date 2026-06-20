『ハリー・ポッター』シリーズにて主人公ハリー・ポッター役を演じたダニエル・ラドクリフと、HBOによるドラマ版「ハリー・ポッター」にてダンブルドア校長役を演じるジョン・リスゴーが邂逅した。ラドクリフが米に向けて明かした。 ラドクリフは舞台『エブリ・ブリリアント・シング』にて、リスゴーは『ジャイアント』にて、ともに第79回トニー賞の演劇主演男優賞