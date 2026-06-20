中部地方出身の現在30代の男性は、大学入学と同時に一人暮らしとアルバイトを始めたが、「もしかして自分はどこか壊れているのではないか？」と悩むようになった。なぜなのか。ノンフィクションライターの旦木瑞穂さんがその半生を取材した――。（前編／全2回）厚生労働省によると、2025年3月時点の生活保護の申請件数は、2万2484件（前年同月比867件増加、4.0％増）。生活保護を開始した世帯数は、2万395世帯（同1062世帯増加、5