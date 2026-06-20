スタメン発表は試合のわずか2時間前【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、産休のためチームを離れることになった。この日は報道陣に向けてロッカーがオープンになっても大谷が姿を見せず、スタメン発表も遅れ、報道陣には「怪我なのでは……」と不穏な空気も流れていた。休養日明けのこの日、ドジャースは本拠地オリオールズ戦のスタメンを報道陣