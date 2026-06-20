槇村さとるさん＝武藤奈緒美撮影少女マンガ家として半世紀以上、最前線で活躍しつづけてきた槇村さとるさん。その最新刊『ダンシング・ゼネレーションsenior』（１・２、集英社）は50代の女性が社交ダンスを始める物語です。心と体が揺らぎやすい年代の女性の「ふらふらな現実」を温かく描いています。（聞き手：横井周子、写真：武藤奈緒美）お話を聞いた人槇村さとる(まきむら さとる)1956年10月3日生まれ。東京都出身。1973年