7月3日(金)公開の映画「ラブ≠コメディ」。本作は人気アイドル兼俳優・神崎麗司(中島健人)を中心に、その周囲の人々がひとつの作品を作り上げていく"お仕事ムービー"としての側面も持つ、胸アツのエンターテインメントだ。劇中で麗司と次第に対立していく実力派俳優・渕上颯真を演じるのは塩野瑛久。自身と同じ「俳優」という職業を演じるにあたり、「心境が痛いほど分かる」と語る。本作で描かれるのは、華やかな世界の裏側にある