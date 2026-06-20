ENHYPEN出身のヒスンことEVANが、ソロアーティストとして新たなスタートを切る。EVANは6月22日18時、デジタルシングル『Ride or Die』をリリースする。同作には、「最後まで共にする」というメッセージが込められている。【写真】EVAN、東京散策“エモSHOT”「日本来てたの?!」相手への愛を求める気持ちとファンへの真心を表現したタイトル曲『Ride or Die』、そして複雑な感情をあふれそうなグラスに例えた『Overflow』の全2曲が