「結婚」の二文字が頭に浮かぶようになると、どちらからともなく将来設計の話が出てくるもの。思いきり夢を語るのもいいですが、あまりに現実離れしていると彼氏に引かれてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「現実見なよ…聞いていてウンザリする彼女の『将来設計』」をご紹介します。【１】他力本願な姿勢にガッカリ…「とにかく専業主婦になりたい」「俺と家庭を作りたいの