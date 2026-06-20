日本マクドナルドは、全国の店舗で6月22日から7月3日までの12日間限定で、人気サイドメニュー「マックフライポテト」のMサイズとLサイズを特別価格250円で販売する。通常価格はMサイズが350円〜、Lサイズが400円〜のため、最大150円お得になる。今回の施策は、年間を通じて人気商品をお得な価格で提供する2026年の「トクニナルド」キャンペーンの第4弾として実施するもの。■マックフライポテトM・Lサイズを特別価格250円で販売「