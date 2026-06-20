付き合い始めは恋人同士であることをなかなか実感できませんが、ふとした瞬間からその感覚は薄れていきます。では、女の子はどういう瞬間に恋人の存在を実感するのでしょうか。オトメスゴレン女性読者へのアンケートを参考に「『私たち付き合っているんだ！』と実感した瞬間」をご紹介します。【１】「付き合って１カ月だね」などと言われたとき彼氏が記念日を大事にしていることに付き合っていることを実感する女の子もいるようで