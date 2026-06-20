◆ファーム・リーグ巨人―中日（２０日・ジャイアンツタウン）巨人２軍は午後１時からジャイアンツタウンで中日戦を予定していたが、天候不良のため中止が決定した。前日１９日の同戦は浅野が適時打を放つなど４打数４安打１打点、ティマが３安打２打点をマーク。５―１で快勝し、４連勝となっていた。現在４１勝２６敗１分けの貯金１５で中地区首位。２位・ＤｅＮＡとは２・５ゲーム差となっている。