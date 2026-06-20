◆女子プロゴルフツアーニチレイレディス第２日（２０日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）２２位からスタートした政田夢乃（なないろ生命）が、１番から４連続バーディーの猛チャージで、通算６アンダーで暫定２位に急浮上した。ツアー屈指の人気を誇る２５歳が、プロ３年目で念願の初優勝に向けて、好プレーを続けている。第１日に８アンダーで首位に立った荒木優奈（Ｓｋｙ）、２打差２位と好発進して