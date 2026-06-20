ベースメイクはしっかりカバーしたいけれど、厚塗り感は避けたい。そんな大人女性にうれしいアイテムが、キスミー フェルムから登場します。2026年7月6日よりイオン先行、9月22日より全国で数量限定発売される「クッションワンダーステイカバーSP 限定ケース付26」は、美容液成分をたっぷり配合した美容液クッションファンデ。軽やかな使用感と高いカバー力を両立し、理想の美肌づくり