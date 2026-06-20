俳優の上地雄輔（47）が19日、自身のインスタグラムを更新。レジェンドアスリートとのツーショットを公開した。「ゆーこー（友好）すけ」「#uskの日常」とつづり、1枚の写真を投稿した。競泳男子平泳ぎで五輪2大会連続2冠の北島康介氏とのツーショット。上地はこれまでも北島氏との交流をインスタグラムで公開していた。この投稿に、ファンからは「久しぶりツーショット」「おひさしぶりな気がしますすごく素敵な2ショッ