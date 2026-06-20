ドジャースの大谷翔平選手【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースは19日、大谷翔平選手（31）が父親としての役割のためチームを離れると発表した。球団関係者によると第2子誕生のため。同日のロサンゼルスでのオリオールズ戦は先発を外れた。今週中に復帰するという。大谷選手は2024年2月に妻の真美子さんと結婚したことを公表。昨年4月に第1子の長女が誕生した際に産休制度「父親リスト」を利用していた。