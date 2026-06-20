【サウサンプトン（米ニューヨーク州）共同】男子ゴルフのメジャー第3戦、全米オープン選手権は19日、ニューヨーク州サウサンプトンのシネコックヒルズGC（パー70）で第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、久常涼は第2ラウンドを4バーディー、3ボギーの69で回り、通算イーブンパーの140で11位につけた。首位とは7打差。松山英樹は73と崩れ、通算4オーバーの60位で決勝ラウンドに進出。大西魁斗は7オーバー、佐藤大平は9オ