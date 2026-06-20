セクシー女優の瀬戸環奈が、20日までに自身のXを更新。チャイナドレス姿を公開した。【写真】視線の先には…瀬戸環奈がチャイナドレス姿で魅了瀬戸は「おはよう今日もお仕事がんばっちゃうよ〜！！！最近チャイナをよく着てますっ」と写真を添えて投稿。ファンからは「すごく似合ってます！」「最高！」「セクシーすぎます」などといった感想が寄せられている。