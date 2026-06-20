【ローマ＝倉茂由美子】米国のトランプ大統領は１９日、イタリアのテレビ局ラ・セッテとの電話インタビューで、先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）の際に自身との写真撮影をメローニ伊首相が「懇願した」と主張した。イタリア側は「完全な作り話だ」（メローニ氏）と否定し、外相の訪米を中止するなど猛反発している。報道によると、トランプ氏は、１７日に閉幕したＧ７サミットでメローニ氏と会話を交わした場面について、「