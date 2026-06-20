CS放送「フジテレビONE」の「プロ野球ニュース」やYouTubeの出演などで人気のフリーアナウンサーの袴田彩会（35）が20日までに自身のインスタグラムを更新。水色のオフショルコーデでの新ボブヘアーを投稿した。自身のインスタグラムで「また切っちゃった〜」と題してつづり始めた。「バッサリ切ってボブに。幼くならないように前髪は少し長めに。どんどん短くしたくなる衝動が止まらない」と水色のオフショルコーデでの新ボ