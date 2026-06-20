6人組アイドル「シンデレラ宣言！」の“合法ロリおひめ”NANAこと一ノ瀬ななが19日、Xを更新。「この度はSNS上でお騒がせしてしまっている件により、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、お詫び申し上げます」と謝罪した。一ノ瀬を巡っては、暴露系配信者のポケカメンとの交際、さらにはポケカメンが、名古屋拠点の7人組アイドル「君に、胸キュン」の兎月ももと“二股交際”しているなどとSNS上で拡散。ポケカメンも18日