由良川沿いに緑豊かな田園風景が広がる京都府綾部市。私市円山（きさいちまるやま）古墳公園（同市私市町）の駐車場から、小高い丘の頂上を目指し、急な道を10分ほど登ると突然、朝顔形や円筒の埴輪（はにわ）が並ぶ。古代にタイムスリップしたようだ。【地図】私市円山古墳がある場所は…下を見て、さらに驚いた。4車線の舞鶴若狭自動車道が公園の下を貫き、トラックや乗用車が走り抜ける。古代と現代の建造物が交錯する空間だ。5