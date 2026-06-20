私はサトコ。夫と中学生の娘モエと家族3人で暮らしています。私の実家は隣の県にあり、70代の両親が住んでいます。このたび入院していた母の退院が決まったので、姉のメグミと弟のタクヤと3きょうだいで日程を合わせて実家に集まり、お祝いすることになりました。母が回復したのは喜ばしいですが……実は少しだけ気が重いです。というのも、私は実家に行くと、いつもタクヤ一家のもてなしで大忙しです。やんちゃ盛りの甥っ子たちも