北海道釧路警察署は2026年6月19日釧路市桜ケ丘に住む50歳の会社員の男を傷害の疑いで逮捕しました。男は6月14日午後7時半ごろ、釧路市桜ケ丘の自宅内で10代の実の息子の顔面や腹部、胸部や両腕などを複数回殴る蹴るなどし、出血を伴うけがをさせた疑いがもたれています。6月18日午後7時半前、児童相談所から「父親が児童を叩いた 虐待事案を認知した」と警察に通報があり、事件が発覚しました。男は警察の調べに対し「暴力をふるっ