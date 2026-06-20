札幌西警察署は2026年6月18日福岡県南区に住む33歳の男を窃盗の疑いで逮捕しました。警察によりますと男は2025年8月29日午前11時半前、札幌市中央区南8条西23丁目にある飲食店「ちゃんぽん一鶴」で冷蔵室に保管してあった高級日本酒1本（時価9900円相当）を盗んだ疑いがもたれています。この店を経営する男性から店の日本酒が盗まれたと警察に通報があり事件が発覚しました。男はこの店の元従業員で事件当時、この店で働いていまし