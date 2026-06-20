＜全米オープン2日目◇19日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャー第3戦の「全米オープン」は、第2ラウンドが終了した。日本勢は5人が出場し、2人が決勝ラウンドへ進出した。【写真】注目！ 松山英樹のインパクト後の顔の向き日本勢トップは大会初出場の久常涼。4バーディ・3ボギーの「69」をマークし、トータルイーブンパー・11位タイにつけた。14回目の出場としている松山英樹は、2バー