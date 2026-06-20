４月２４日、新潟市西区に住む９０代の女性が、現金１１２０万円をだまし取られる被害にあいました。警察は特殊詐欺（ニセ警察詐欺）事件として捜査しています。 ４月１日、新潟市西区に住む女性の自宅の固定電話に警察官や検察官を名乗る人物から、「逮捕した暴力団員の自宅からあなた名義の通帳が発見された。」「相手は通帳の謝礼としてあなたに４００万円渡したと言っている。」「あなたが謝礼を受け取っていないことを証明す