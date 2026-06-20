●ドラマと『ダウンタウンDX』兼務の4年間 注目を集めるテレビ番組のディレクター、プロデューサー、放送作家、脚本家たちを、プロフェッショナルとしての尊敬の念を込めて“テレビ屋”と呼び、作り手の素顔を通して、番組の面白さを探っていく連載インタビュー「テレビ屋の声」。今回の“テレビ屋”は、読売テレビの汐口武史氏だ。バラエティ、ドラマ、メガヒットアニメ『名探偵コナン』とテレビの中のジャンルを超えるだけにとど