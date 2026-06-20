【モデルプレス＝2026/06/20】4人組男性歌謡グループ・モナキの初冠特番『モナキ 純度100％！』が6月20日深夜0時〜0時30分に放送される。5テーマに分けたアンケートを実施し、彼らの素顔を深掘りしていく。【写真】純烈弟分「おめめぱっちり」可愛すぎる幼少期ショット◆モナキ、初冠特別番組『モナキ 純度100％』スーパー銭湯アイドル・純烈のリーダーである酒井一圭のプロデュースで4月8日にデビューしたモナキ。おヨネ、じん、