【モデルプレス＝2026/06/20】ファミリーマートでは、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のもと開発した、過去最多全28商品を展開する「アフタヌーンティー」フェアを全国約16,400店で開催中。今年新たに登場した「紅茶とピーチの琥珀糖」が、ネット上で「おいしすぎ」「カリぷる感がたまらん」「リピート確定」と評判です。そんな話題の一品の実食レビューをお届け。【写真】おいしさが話題の「紅茶とピーチの琥珀糖」を実食◆人