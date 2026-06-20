元「欅坂46」のメンバーで俳優の長濱ねるさん（27）が2026年6月12日、自身のインスタグラムを更新。真っ白なドレス姿を披露した。真っ白なドレス姿を披露長濱さんは、自身の出演する映画の完成披露試写会があったことを報告し、純白のドレスを着たショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、肩にケープを重ねたようなデザインのドレスを着用。体にそったタイトなデザインのドレス姿を見せていた。髪をアップにして