坂出警察署 下請け会社の社員の男性(34)に暴行を加えてけがをさせたとして、香川県坂出市西庄町の会社役員の男(85)が19日、傷害の疑いで現行犯逮捕されました。 坂出警察署によりますと、男は19日午後6時50分ごろ、自宅で男性の顔を複数回殴り、すり傷や切り傷を負わせた疑いが持たれています。 男性が「社長が椅子を投げて暴れている」と110番通報し、現場に駆け付けた警察官が男を現行犯逮捕しました。 警察の調べ