しらさぎステークスの攻略POINT 【前走距離】主力は同距離の前走マイル組 前走距離別を見ると、1600М組が［6・6・5・49］、1800М組［1・1・4・16］、1400М組［1・2・1・28］。 勝率ではやはり1600М組だが、複勝率では1800М組の方が上回る。 2400М組からも［1・0・0・1］と勝ち馬が出ているが、これはオークス組。 この組だけは例外的に買えるかも。 しらさぎステークス過去10年のデӦ