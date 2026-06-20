2026 FIFAワールドカップが開幕したが、一方では沸き立ち、他方では愕然としているのがテレビ業界だ。もちろん、日本代表の試合は数字を取っているのだが……。＊＊＊【写真を見る】W杯戦士たちの「美人すぎる妻」灼けた素肌と超絶美脚日本の初戦となる「対オランダ戦」（NHK総合）は6月15日の早朝5時キックオフだった。にもかかわらず、視聴率は27.1％を記録（ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯：以下同）。ちなみに、瞬