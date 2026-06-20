◆米女子ゴルフツアーメイヤー・クラシック第２日（１９日、ミシガン州ブライズフィールドＣＣ＝６６１１ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、４１位から出た竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が１イーグル、６バーディー、２ボギーの６６で回り、通算７アンダーで首位と３打差の６位に急浮上した。勝みなみ（明治安田）も通算６アンダーで１０位と健闘している。岩井千怜（ちさと、ホンダ）と山下美夢有（みゆう、花