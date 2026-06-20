巨人の浅野翔吾外野手と湯浅大内野手が２０日、東京ドームの１軍練習に合流した。浅野は５月２８日の登録抹消後は２軍で打撃好調を維持し、ファームリーグの直近５戦は１７打数７安打で打率４割１分２厘をマークしている。１軍では前日１９日の中日戦（東京ドーム）でキャベッジ外野手が途中交代していた。ファームの出場４５試合で打率２割３分５厘をマークしている湯浅も１軍練習に合流した。出場選手登録されれば今季初昇