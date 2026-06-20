◇FIFAW杯北中米大会1次リーグC組ブラジルーハイチ（2026年6月19日フィラデルフィア）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組第2戦で、ブラジル（FIFAランク6位）がハイチ（同83位）と対戦。スタンドには元ブラジル代表2ショットを投稿した。第1戦ではモロッコと引き分けたブラジル。今大会初勝利を狙ってハイチと対戦した。スタンド席には元ブラジル代表のロナウド氏とロナウジーニョ氏が隣同士に座って生