ABCラジオが注目のパーソナリティを迎えてお送りする金曜24時放送の「金曜スペシャル」。6月19日（金）はABCアナウンサー新貝まゆの新番組『新貝まゆのしんかい釈』が放送された。 ©️ABCラジオ 『新貝まゆのしんかい釈』は2025年入社の新人アナウンサー・新貝まゆが、ゲストを招いて、“今の時代の当たり前”に「新解釈」をプラスしていくトーク番組。 全３回に渡って放送される本番組