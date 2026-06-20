20日深夜放送のTBS系番組「バース・デイ」（深夜0・58）は、陸上女子800メートルの日本記録保持者・久保凛（18＝積水化学）に密着。期待の新星が実業団入り直後に直面した過酷な試練と、そこからはい上がるまでの軌跡を追った。今年3月に高校を卒業し、さらなる高みを目指して関西から上京した久保。日本女子中距離界の絶対的エースとして、高校時代にはわずか2年で日本新記録を樹立。昨年の東京世界陸上には日本勢最年少で出