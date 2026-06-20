お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が19日、自身のYouTubeを更新。「反則級の旨さで止まらん！【悪魔の甘酢チキン】安価な手羽元で作る超簡単“スタミナレシピ”」と題した動画をアップした。【動画】ひと手間で段違い！超簡単“悪魔の甘酢チキン”概要欄では「今回は、肉厚でジューシー！指まで舐めたくなる「甘酢チキン」です。値段の安い手羽元なのに、ひと手間加えるだけで段違いに美味しくなりますよ・スタミナ満点のレシ