内村光良率いるコント番組「LIFE！〜人生に捧げるコント〜」のスペシャルイベント『LIFE! ON STAGE EXTRA 〜メンバーと大スクリーンでもう一度！〜』が、27日に東京国際フォーラム ホールAで開催される。イベント開催を記念した特別企画として、ステージメンバー全員のサイン入りTシャツが当たるプレゼントキャンペーンの実施が決定した。【動画】「LIFE！」豪華プレゼント企画が決定！三津谷寛治と久保史緒里が報告今回のイベ