ドジャースは１９日（日本時間２０日）、大谷翔平投手が「父親産休」のため、チームを離れたことを正式に発表した。第２子誕生へ、日本のファンも「おめでたか！」と祝福の声で沸き返った。この日、本拠地で予定されていたオリオールズ戦のスタメンを外れた大谷。球団は「大谷翔平は父親産休でチームを離れています。彼は今週末のどこかで戻ってくる予定です」と発表した。父親リストには入らず、今週末には実戦出場する見通