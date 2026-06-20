メンフィス・グリズリーズのケンテイビアス・コールドウェル・ポープ（以下「KCP」）が、2026-27シーズンの2160万ドル（1ドル＝161円換算で約35億円、為替換算は以下同）のプレーヤーオプションを行使した。6月20日（現地時間19日）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 グリズリーズがトレードに踏み切らない限り、KCPは来シーズンも