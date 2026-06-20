モロッコ代表は現地６月19日、北中米ワールドカップのグループC第２節でスコットランドと対戦。１−０で勝利を飾った。初戦のブラジル戦を１−１で引き分けたモロッコ。今回のスコットランド戦では開始２分に幸先よく先制する。右サイドのDFアシュラフ・ハキミが浮き球のスルーパスに抜け出したイスマエル・サイバリが絶妙なトラップから迷わず右足を一閃。強烈な一撃でネットを揺らした。その後も、攻守ともにハイパフォー