今、ＳＮＳ映えすることからＺ世代を中心に人気が再熱しクレープブームが到来中。そこで今回は原宿スイーツの定番、クレープを七五三掛＆吉澤がスタディー！二人がやってきたのはお店を構えて５０周年を迎えた、マリオンクレープ。まずは接客を教えてもらうのだが、以前ホテルでスタディーした七五三掛＆吉澤は一発合格！難なくクレープ作りに進む。本格クレープ作りに悪戦苦闘…かと思いきや、手先が不器用なパワー系の吉澤が覚醒