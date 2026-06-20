大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪が19日（金）、イオンスタイル箕面にてイベントを開催することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 本イベントは、7月3日（金）にイオンスタイル箕面の特別企画として、サントリー酒類製品1万円以上（税別）の購入レシート提示を条件に実施される。レシートの有効期間は、6月26日（金）～7月3日（金）まで